Путин создал рабочую группу для внесения поправок в Конституцию

В состав группы вошли 75 человек, среди них председатель комитета Совфеда Андрей Клишас, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, депутат Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, член Совета Федерации Алексей Пушков, пианист Денис Мацуев, актеры Владимир Машков и Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, председатель «Союза женщин России», сенатор Екатерина Лахова и другие.

Напротив каждой фамилии в скобках указано «по согласованию». Таким образом, от людей, внесенных в список, требуется получить согласие для работы в комиссии. Когда состав комиссии будет утвержден окончательно, неизвестно.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявив о планах внесения изменений в Конституцию России. Конституционным органом предлагается сделать Госсовет. Полномочия Госдумы и Совета Федерации предполагается расширить за счет президентских — состав правительства должна утверждать Госдума (сейчас нижняя палата только согласует внесенную президентом кандидатуру премьера). Назначение глав силовых ведомств должно будет происходить с согласия Совета Федерации.

Позднее в тот же день правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. 16 января Дума рассмотрит кандидатуру главы Федеральной Налоговой службы Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.