Чем известен Михаил Мишустин?

Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром России. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму президент страны Владимир Путин. «360» рассказывает, что известно о главном претенденте на этот пост.

Михаил Мишустин стал одной из самых обсуждаемых персон сегодняшнего дня. Именно его кандидатуру Владимир Путин предложил на должность премьер-министра страны после того, как действующее правительство подало в отставку.

Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. Будущий политик отучился в Московском станкоинструментальном институте, получив специальность инженера-системотехника, затем там же окончил аспирантуру. Годы спустя Мишустин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России», а после стал доктором экономических наук.

В 1998 году Мишустин стал заместителем руководителя Государственной налоговой службы России. До этого он несколько лет руководил тестовой лаборатории «Международного компьютерного клуба», дослужившись до заместителя гендиректора. Эта организация считалась одним из первых профильных объединений на IТ-рынке России.

Источник фото: Пресс-служба Кремля

В 1999 году Мишустина назначили заместителем министра по налогам и сборам. В это время он занимался разработкой закона об электронной цифровой подписи, а также участвовал в создании и внедрении принципа «одного окна». Эту должность он занимал до марта 2004 года, а затем стал руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

С 2007 года Мишустин занял пост руководителя Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. В начале следующего года выступил с инициативой основать Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости на базе Высшей школы экономики. После начала работы нового института Мишустин стал его научным руководителем.

С 6 апреля 2010 года до настоящего времени политик руководил Федеральной налоговой службой. С октября 2013 года совмещал с этой должностью позицию научного руководителя факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве России.

Главный претендент на пост премьер-министра увлекается не только политикой. Он занимается плаванием, а также играет в хоккей и входит в наблюдательный совет ЦСКА. Политик женат, воспитывает троих сыновей. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является действительным госсоветником России I класса.