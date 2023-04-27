Власть 27 апреля 2023, 17:40 Путин сообщил о применении передовых технологий при возведении «Аккую» Путин: Росатом использует самые передовые технологии при строительстве АЭС «Аккую» Unsplash

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Росатом применяет передовые технологии при строительстве атомной электростанции «Аккую». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии завоза топлива на АЭС.

«Подчеркну, Росатом – как признанный лидер в области мирного атома – использует при возведении АЭС наиболее передовые инженерные решения и технологии», — сказал он.

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По его словам, эти передовые технологии основаны на строжайших стандартах физической безопасности, а также санитарных и природоохранных требованиях.

Возведение объекта, подготовка станции к эксплуатации ведется при соблюдении правил и рекомендаций Международного агентства по атомной энергии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что многоуровневая система безопасности «Аккую» считается одной из современнейших и самых надежных в мире.

Глава государства уточнил, что у России и Турции еще не было подобных совместных проектов. «Аккую» стала самой крупной станцией в настоящий момент, констатировал российский лидер.