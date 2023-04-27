27 апреля 2023, 17:18
«Аккую» сочли самой крупной станцией современности
Путин назвал «Аккую» самой крупной АЭС в настоящий момент
У России и Турции не было еще совместных проектов подобно АЭС «Аккую». Это самая крупная станция в настоящий момент, заявил президент России Владимир Путин.
«В российско-турецких отношениях не было проектов подобно АЭС „Аккую“. <…> Это самая крупная станция в настоящий момент», — отметил российский лидер.
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Он обратил внимание, что благодаря новому объекту Турция войдет в клуб стран, производящих атомную энергию.
По словам президента, одновременно осуществляется строительство четырех блоков, их мощность 4800 мегаватт. Потребности Турции АЭС покроет на 10%.
Глава государства уточнил, что на станции действует многоступенчатая система безопасности. Кроме того, «Аккую» экологична: она не выбрасывает в атмосферу вредные газы.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «Аккую» самой безопасной АЭС в мире.
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