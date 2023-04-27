Мир 27 апреля 2023, 16:43 Гросси назвал «Аккую» самой безопасной АЭС в мире Глава МАГАТЭ Гросси: «Аккую» имеет все компоненты, чтобы считаться безопаснейшей в мире РИА «Новости»

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Турецкая атомная электростанция «Аккую» обладает всеми компонентами, чтобы ее считали самой безопасной АЭС в мире. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в комментарии «Известиям».

Он ответил на вопрос, можно ли «Аккую» считать безопаснейшей. По словам Гросси, на турецкой АЭС все процессы выполнялись по мировым стандартам.

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«Думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», — сказал он.

Гросси выразил уверенность в том, что введение «Аккую» в эксплуатацию будет «плюсом для всех, вне всяких сомнений». Он акцентировал внимание на оригинальном дизайне АЭС, которая при наличии художественных элементов сохраняет мощный энергетический потенциал.

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую», сообщил RT.