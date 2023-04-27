27 апреля 2023, 16:43
Гросси назвал «Аккую» самой безопасной АЭС в мире
Глава МАГАТЭ Гросси: «Аккую» имеет все компоненты, чтобы считаться безопаснейшей в мире
Турецкая атомная электростанция «Аккую» обладает всеми компонентами, чтобы ее считали самой безопасной АЭС в мире. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в комментарии «Известиям».
Он ответил на вопрос, можно ли «Аккую» считать безопаснейшей. По словам Гросси, на турецкой АЭС все процессы выполнялись по мировым стандартам.
Реклама
«Думаю, что все компоненты в ней выполнены так, что ее можно будет считать таковой. Все процессы выполнялись в соответствии с международными стандартами и методиками безопасности МАГАТЭ», — сказал он.
Гросси выразил уверенность в том, что введение «Аккую» в эксплуатацию будет «плюсом для всех, вне всяких сомнений». Он акцентировал внимание на оригинальном дизайне АЭС, которая при наличии художественных элементов сохраняет мощный энергетический потенциал.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 27 апреля по видеосвязи приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую», сообщил RT.
Турция
АЭС
МАГАТЭ
Реклама
Реклама