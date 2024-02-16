16 февраля 2024, 00:37
Путин заявил, что Лукашенко поддержал строительство железнодорожной ВСМ до Минска
Путин: Лукашенко поддержал идею строительства ж/д магистрали от Москвы до Минска
Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое», — заявил глава государства.
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По словам Путина, такие высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма.
Глава государства также попросил предоставить ему предложения по условиям привлечения инвесторов и источникам финансирования проекта, обозначить сроки и этапы работ, а также указать все возможные риски.
Ранее Путин рассказал о будущем отечественного оборонно-промышленного комплекса, который ждет много работы, чтобы обеспечить существующие потребности и пополнить стратегические резервы.
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