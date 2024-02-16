Власть 16 февраля 2024, 00:37 Путин заявил, что Лукашенко поддержал строительство железнодорожной ВСМ до Минска Путин: Лукашенко поддержал идею строительства ж/д магистрали от Москвы до Минска РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«В перспективе организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии Минска вполне естественное, вполне реализуемое», — заявил глава государства.

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По словам Путина, такие высокоскоростные маршруты позволят нарастить пропускную способность железных дорог и разгрузить аэропорты, а также поспособствуют росту деловой активности и внутреннего туризма.

Глава государства также попросил предоставить ему предложения по условиям привлечения инвесторов и источникам финансирования проекта, обозначить сроки и этапы работ, а также указать все возможные риски.

Ранее Путин рассказал о будущем отечественного оборонно-промышленного комплекса, который ждет много работы, чтобы обеспечить существующие потребности и пополнить стратегические резервы.