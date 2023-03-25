25 марта 2023, 21:21
Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»
Президент Путин согласился с журналистом Хершем, который обвинил США в подрыве «СП»
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводом американского журналиста Сеймура Херша о том, что спецслужбы США причастны к подрыву «Северных потоков». Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что будет трудно добиться полноценного расследования произошедшего на газопроводах. Но выразил уверенность, что когда-нибудь все откроется. Он напомнил, что одно достойное расследование уже провел журналист из Штатов Сеймур Херш. Он выразил уверенность, что взрыв организовали спецслужбы США совместно с норвежскими водолазами.
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«Я полностью согласен с такими выводами», — сказал Путин.
Ранее Дания обнаружила рядом с «Северным потоком — 2» некий объект. К участию в операции по его подъему датчане пригласили оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В Кремле заявили, что важно выяснить, какого рода этот объект, и назвали позитивной новостью приглашение к его исследованию собственника объекта.
США
Газопровод Северный поток — 2
Интервью
Владимир Путин
Северный поток
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