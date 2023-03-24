Мир 24 марта 2023, 01:26 Дания пригласила Nord Stream участвовать в подъеме «объекта», найденного возле «Северного потока» Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъеме «объекта» рядом с газопроводом Министерство обороны Дании

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Датское энергетическое агентство заявило об обнаружении рядом с газопроводом «Северный поток» некоего «объекта». В сообщении, сделанном по этому поводу, ведомство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, поучаствовать в операции по его подъему.

«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти приняли решение поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца трубопровода Nord Stream 2 AG принять в этом участие», - говорится в сообщении.

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На сайте агентства отмечается, что специалисты уже обследовали объект. Предварительно, он не представляет угрозы. Предполагается, что это может быть морским дымовым буем. Он около 40 сантиметров в длину и 10 сантиметров в диаметре.

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Когда объект поднимут на поверхность, пока неизвестно. Это зависит от того, как быстро свой ответ даст Nord Stream.