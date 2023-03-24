Власть 24 марта 2023, 14:06 Кремль призвал к прозрачному расследованию взрывов на «Северных потоках» Представитель Кремля призвал к прозрачному расследованию взрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Очень важно выяснить, какого рода объект нашли рядом с «Северным потоком — 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приглашение Данией оператора газопровода поднять со дна моря неизвестный предмет. Об этом написал ТАСС.

«Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что обнаруженный объект находится рядом со швом труб», — сказал он.

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По его слова, шов — самый уязвимый участок трубы, взрыв произошел также и там.

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«Поэтому очень важно и критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту — а судя по всему, имеет, — и продолжить расследование», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля высказал мнение, что расследование должно быть прозрачным, инклюзивным и транспарентным с точки зрения всех заинтересованных сторон. Он отметил, что нужно будет посмотреть, что дальше последует за предложением Датского энергетического агентства.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин в середине марта этого года заявил, что судно «Газпрома» нашло свидетельство вероятного наличия еще одного взрывного устройства на трубе «Северного потока».