Путин снова обратится к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Выступление должно пройти перед совещанием с членами правительства.

«Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания», — приводит ТАСС слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что во время совещания будут озвучены дополнительные меры поддержки российского бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

«Меры поддержки бизнеса постоянно находятся в проработке, ситуация мониторится правительством, различные варианты обсуждаются», — отметил Песков и призвал дождаться начала совещания.

В предыдущий раз Путин обращался к жителям страны 2 апреля. Тогда он объявил весь месяц нерабочим. При этом президент подчеркнул, что зарплаты и рабочие места должны сохраниться. Все дополнительные меры власти будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации. Количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.

Сейчас по всей России зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от заболевания 1986 человек. Всего насчитывается 198 летальных исходов.