10 февраля 2023, 07:35
Путин с рабочим визитом посетит Архангельскую область 10 февраля
Президент РФ Путин встретится с губернатором Архангельской области 10 февраля
Президент России Владимир Путин в пятницу 10 февраля посетит Архангельскую область. Информация об этом разместили на сайте Кремля.
«В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», — говорится в сообщении.
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Кроме этого в Кремле отметили, что глава государства встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
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Ранее Путин заявил, что Россия не поддастся внешним угрозам. По его мнению, Запад завидует устойчивости экономики страны и заверил, что Россия продолжит изнутри укреплять себя.
Тем временем Еврокомиссия объявила о подготовке 10-го пакета санкций против России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в новый пакет ограничений войдут российские военные и журналисты.
Санкции
Владимир Путин
Архангельская область
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