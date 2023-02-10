Власть 10 февраля 2023, 07:35 Путин с рабочим визитом посетит Архангельскую область 10 февраля Президент РФ Путин встретится с губернатором Архангельской области 10 февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу 10 февраля посетит Архангельскую область. Информация об этом разместили на сайте Кремля.

«В ходе рабочей поездки Владимир Путин посетит Устьянский лесопромышленный комплекс, где проведет в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития отрасли», — говорится в сообщении.

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Кроме этого в Кремле отметили, что глава государства встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

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Ранее Путин заявил, что Россия не поддастся внешним угрозам. По его мнению, Запад завидует устойчивости экономики страны и заверил, что Россия продолжит изнутри укреплять себя.

Тем временем Еврокомиссия объявила о подготовке 10-го пакета санкций против России. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в новый пакет ограничений войдут российские военные и журналисты.