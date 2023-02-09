Власть 09 февраля 2023, 20:16 Путин назвал причину, по которой другие «лезут к России» Президент Путин: к России лезут, потому что завидуют РИА «Новости»

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Россия продолжит укреплять себя изнутри, несмотря на зависть противников. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград по случаю векового юбилея российской гражданской авиации.

Он вспомнил слова одного из участников мероприятия по поводу того, что стране еще будут завидовать.

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«Нам и сейчас завидуют, иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне», — отметил Путин.

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Во время встречи с сотрудниками российской гражданской авиации президент высказался по поводу санкционного давления. По его словам, Запад не ожидал, что Россия сможет эффективно справиться с экономическими угрозами. Страна уже преодолела все самые большие трудности в этой сфере.

Также президент заверил, что Россия не является зачинщиком боевых действий на Украине. Страна только старается завершить то, что продолжается с 2014 года. Сражения на украинской территории начали националисты и те, кто их поддерживал еще во время госпереворота.