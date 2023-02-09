Мир 09 февраля 2023, 18:20 Десятый пакет антироссийских санкций включит экспортные ограничения Глава ЕК фон дер Ляйен: в новый пакет санкций войдут российские военные и журналисты Unsplash

Читать 360tv в

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Евросоюза заявила, что в 10-й пакет санкций будут включены российские военные и журналисты. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы готовим десятый пакет санкций. Они будут введены против политических и военных лидеров России. Мы также введем санкции против пропаганды президента РФ Владимира Путина. Пакет также включит экспортный запрет на 10 миллиардов евро», — заявила она.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом ЕС встретился с премьер-министром Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Реклама

Все три европейских лидера заявили о готовности дальше поддерживать Киев. Однако ни один из них не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского о поставке истребителей.

Сунак перевел вопрос министру обороны Британии Бену Уоллесу, который позже сообщил, что Киеву в ближайшее время не стоит ожидать поставок боевых самолетов.