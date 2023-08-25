Власть 25 августа 2023, 13:25 Путин решил не ехать на саммит G20 в Индию Представитель Кремля Песков: Путин не поедет на саммит G20 Saqib Majeed/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент России Владимир Путин все-таки не поедет на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Индии в сентябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

«Нет, таких планов у президента нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Он пояснил, что у Путина сейчас крайне насыщенный график, и «главным акцентом» остается спецоперация.

Саммит состоится в Нью-Дели 9–10 сентября — предположительно, в очном формате. В G20 с конца прошлого года председательствует Индия.

Журналисты не раз задавали Дмитрию Пескову вопросы о том, собирается ли президент поехать на форум. В июле Песков отвечал, что Путин пока не определился с этим. Позже, в августе, он констатировал, что ясности в вопросе о том, кто возглавит российскую делегацию на саммите, так и не появилось.