25 августа 2023, 13:25
Путин решил не ехать на саммит G20 в Индию
Представитель Кремля Песков: Путин не поедет на саммит G20
Президент России Владимир Путин все-таки не поедет на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Индии в сентябре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.
«Нет, таких планов у президента нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Реклама
Он пояснил, что у Путина сейчас крайне насыщенный график, и «главным акцентом» остается спецоперация.
Саммит состоится в Нью-Дели 9–10 сентября — предположительно, в очном формате. В G20 с конца прошлого года председательствует Индия.
Журналисты не раз задавали Дмитрию Пескову вопросы о том, собирается ли президент поехать на форум. В июле Песков отвечал, что Путин пока не определился с этим. Позже, в августе, он констатировал, что ясности в вопросе о том, кто возглавит российскую делегацию на саммите, так и не появилось.
Дмитрий Песков
G20
Владимир Путин
Реклама
Реклама