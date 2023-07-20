20 июля 2023, 19:23
Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии
Песков: Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индию
Президент России Владимир Путин пока не принял решение по поводу очного участия в предстоящем саммите G20 в Индии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет решения», — сказал он.
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Индия председательствует в «Группе двадцати» с 1 декабря 2022 года. XVIII саммит глав государств и правительств объединения проведут 9–10 сентября текущего года в очном формате.
Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что власти страны надеются на личное присутствие Путина на саммите глав государств G20 в Нью-Дели, сообщал RT.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил участие Путина в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. По его словам, такой формат не помешает полноценному участию российского лидера в мероприятии. Россию на саммите в Йоханнесбурге представит глава МИД Сергей Лавров.
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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