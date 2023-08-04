Общество 04 августа 2023, 14:25 Ясности не появилось. Вопрос о главе делегации России на саммите G20 остался открытым Песков: ясности в том, кто возглавит делегацию России на саммите G20, не появилось РИА «Новости»

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На сегодняшний день ясности в вопросе, кто возглавит делегацию России на саммите G20, нет, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Тему подняли на традиционном брифинге представителя Кремля, сообщил ТАСС.

В ответ на вопрос, стало ли известно, кто будет возглавлять российскую делегацию на мероприятии, Песков ответил отрицательно и лаконично.

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«Нет, пока не появилось [ясности]», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Саммит G20 в этом году пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. В минувшем году хозяйкой мероприятия была Индонезия. Делегацию России тогда возглавлял глава МИД России Сергей Лавров.

Президент Владимир Путин принимал участие в саммитах G20 в 2020 и 2021 годах в формате видеосвязи. В 2019 году российский лидер приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.