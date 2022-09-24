Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией | 360°

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Путин ратифицировал договор о таможенном сотрудничестве с Белоруссией

Ратинировано таможенное сотрудничество России и Белоруссии

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Об этом сообщили на сайте правовой информации.

Опубликованный документ предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций.

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Находиться этот центр будет в Минске, финансировать его планируют из средств бюджета Союзного государства.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оставаться на посту его заставляет ответственность за людей. По его словам, он 30 лет «на стреме» и ему давно «это уже осточертело».

А еще он рассказал, что никогда не пробовал гамбургеры. Он посоветовал гражданам Белоруссии употреблять в пищу те продукты, которые производят в стране.

Белоруссия

Владимир Путин

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