Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры | 360°

Мир 23 сентября 2022, 22:50 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры Президент Белоруссии Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры РИА «Новости»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не пробовал гамбургеры. Аналогичное отношение к фастфуду и у его наследников. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Чизбургер или гамбургер <…>. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены», — отметил Лукашенко.

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Он посоветовал гражданам Белоруссии употреблять в пищу те продукты, которые производят в стране. С точки зрения продовольственной безопасности, как утверждает президент, в республике есть все необходимое. В список «стратегических продуктов» он включил соль, сахар и хлеб.

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«Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Минск может пополнить бюджет на восемь миллиардов долларов от продажи продовольствия. Белорусская земля позволяет получать большие урожаи и зарабатывать на экспорте в другие страны, подытожил президент. Ранее сообщалось, что белорусские власти подпишут с Россией договор об общих принципах налогообложения.

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