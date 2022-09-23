Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры | 360°

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Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

Президент Белоруссии Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры

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Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам, что ни разу в жизни не пробовал гамбургеры. Аналогичное отношение к фастфуду и у его наследников. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Чизбургер или гамбургер <…>. Ни разу. И у меня дома: и младший, и старшие. Они к этому не приучены», — отметил Лукашенко.

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Он посоветовал гражданам Белоруссии употреблять в пищу те продукты, которые производят в стране. С точки зрения продовольственной безопасности, как утверждает президент, в республике есть все необходимое. В список «стратегических продуктов» он включил соль, сахар и хлеб.

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«Париться про то, что кто-то голодает в мире, это не про нас — готовы поделиться», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Минск может пополнить бюджет на восемь миллиардов долларов от продажи продовольствия. Белорусская земля позволяет получать большие урожаи и зарабатывать на экспорте в другие страны, подытожил президент. Ранее сообщалось, что белорусские власти подпишут с Россией договор об общих принципах налогообложения.

Еда

Александр Лукашенко

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