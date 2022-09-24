Лукашенко признался, что президентство ему «осточертело» | 360°

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Лукашенко признался, что президентство ему «осточертело»

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на посту его держит ответственность за людей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что оставаться на посту его заставляет ответственность за людей. Его слова привело издание БелТА.

«Когда говорят: „Вот Лукашенко, сколько он там будет…“ Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме», — поделился президент.

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Он отметил, что в стране найдутся люди, которых можно привести к власти. Но у него нет уверенности, что они смогут ее удержать.

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Лукашенко признался, что постоянно чувствует ответственность перед жителями страны.

«Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело», — сказал он.

Ранее глава белорусского государства рассказал, что никогда не пробовал гамбургеры.

Авторы:

Белоруссия

Александр Лукашенко

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