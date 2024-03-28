Власть 28 марта 2024, 00:35 Путин рассказал, в каком случае СВО бы не началась Путин: СВО началась из-за отсутствия безопасности в Европе после развала СССР РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин объяснил, что специальная военная операция началась из-за отсутствия выстроенной системы безопасности в Европе после распада Советского Союза. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему бы не было, просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие», — заявил Путин.

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Глава государства рассказал об этом во время рабочей встречи с военными летчиками в Торжке.

Он также добавил, что со стороны Запада мы получили только «полное игнорирование». По его словам, сейчас же российские военные защищают «наших людей, проживающих на наших исторических территориях».

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой после Украины, ни с НАТО.