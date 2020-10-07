Путин рассказал, от какого алкоголя ему пришлось отказаться

Президент Владимир Путин рассказал, почему старается не пить пиво. Оказывается, главу государства просто не устраивают последствия.

Сегодня в честь дня рождения президента вышел новый выпуск интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Я стараюсь пиво не пить в последнее время. Брюхо растет Владимир Путин.

Также российский лидер признался, что президентство наложило некие ограничения на общение с близкими и друзьями. Но при этом Путин получает моральную отдачу от своей работы. Также все минусы, по его словам, перекрывает чувство морального удовлетворения от доверия, которое ему оказывают россияне, передает РИА ФАН.

Ранее Путин рассказал о своих отношениях с внуками — общение с ними приносит ему большое удовольствие. Кроме того, глава государства сообщил, что мало рассказывает о свое личной жизни в целях безопасности. Поэтому даже количество внуков остается в секрете.

Александр Лукашенко поздравил сегодня Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом республики. В среду, 7 октября, российскому президенту исполнилось 68 лет.