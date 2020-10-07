«Маленькие сладкие детишки». Путин признался, что обожает своих внуков

Президент России Владимир Путин рассказал о своей любви к внукам. Он признался, что получает большое удовольствие от общения с ними.

«Да, у меня есть внуки, и я счастлив. Они очень хорошие, маленькие сладкие детишки. Мне доставляет большое удовольствие общение с ними», — поделился чувствами глава страны в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Президент также рассказала, что внуки, по крайней мере пока, считают его своим авторитетом. Один из детей сам сказал об этом своей маме — дочке Путина, когда та отвечала на вопрос, почему нужно слушаться старших.

Глава государства также выразил надежду, что был авторитетом и для своих дочерей, когда они только росли. Он поделился, что сам в юности старался быть похожим на разведчиков, а именно — на Рихарда Зорге.

Также Путин объяснил, почему так мало рассказывает о своей семье и личной жизни. Президент уверен, что это вопрос безопасности. Поэтому нельзя разглашать даже количество внуков.

Кроме того, президент поделился, что смог сохранить в себе человеческие качества, несмотря на количество лет, проведенных у власти. Он все также верит в судьбу и любит спорт.