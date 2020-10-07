Лукашенко назвал Путина другом и советником в поздравлении с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления с днем рождения своему коллеге Владимиру Путину. Российского лидера он назвал надежным другом республики.

Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит президента РФ. Выдержки из поздравительного обращения привело агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

Российский лидер, по мнению Лукашенко, является не только надежным другом Белоруссии, но и «последовательным сторонником расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства».

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Белоруссией и Россией <…> будут и впредь эффективно развиваться», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он заметил, что основой для этого стали многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки.

Президенту России белорусский лидер пожелал крепкого здоровья, осуществления всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Лукашенко заключил, что внутренняя и внешняя политика Путина направлена на эффективное социально-экономическое развитие России, работает на повышение ее авторитета и влияния в мире, а также пользуется «несомненной поддержкой граждан».

Владимир Путин отмечает 7 октября свой 68 день рождения. Первая половина дня у главы государства обещает быть очень насыщенной. С друзьями, родными и близкими российский лидер проведет время позже.