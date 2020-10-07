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    07 октября 2020, 09:40

    Лукашенко назвал Путина другом и советником в поздравлении с днем рождения

    Александра Ломейко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления с днем рождения своему коллеге Владимиру Путину. Российского лидера он назвал надежным другом республики.
    Лукашенко назвал Путина другом и советником в поздравлении с днем рождения

    Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит президента РФ. Выдержки из поздравительного обращения привело агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

    Российский лидер, по мнению Лукашенко, является не только надежным другом Белоруссии, но и «последовательным сторонником расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства».

    «Убежден, что отношения стратегического партнерства между Белоруссией и Россией <…> будут и впредь эффективно развиваться», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он заметил, что основой для этого стали многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки.

    Президенту России белорусский лидер пожелал крепкого здоровья, осуществления всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

    Лукашенко заключил, что внутренняя и внешняя политика Путина направлена на эффективное социально-экономическое развитие России, работает на повышение ее авторитета и влияния в мире, а также пользуется «несомненной поддержкой граждан».

    Владимир Путин отмечает 7 октября свой 68 день рождения. Первая половина дня у главы государства обещает быть очень насыщенной. С друзьями, родными и близкими российский лидер проведет время позже.

    Новости SMI.FM