Лукашенко назвал Путина другом и советником в поздравлении с днем рождения
Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит президента РФ. Выдержки из поздравительного обращения привело агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.
Российский лидер, по мнению Лукашенко, является не только надежным другом Белоруссии, но и «последовательным сторонником расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства».
«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Белоруссией и Россией <…> будут и впредь эффективно развиваться», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он заметил, что основой для этого стали многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки.
Президенту России белорусский лидер пожелал крепкого здоровья, осуществления всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.
Лукашенко заключил, что внутренняя и внешняя политика Путина направлена на эффективное социально-экономическое развитие России, работает на повышение ее авторитета и влияния в мире, а также пользуется «несомненной поддержкой граждан».
Владимир Путин отмечает 7 октября свой 68 день рождения. Первая половина дня у главы государства обещает быть очень насыщенной. С друзьями, родными и близкими российский лидер проведет время позже.