Власть 25 марта 2024, 21:37 Путин рассказал о провале контрнаступления Украины Путин: Вооруженные силы России владеют инициативой на поле боя РИА «Новости»

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Контрнаступление Украины полностью провалилось, российская армия удерживает инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, сообщил официальный сайт Кремля.

Глава государства добавил, что все попытки ВСУ стабилизировать линию фронта не имеют успеха.

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Ранее советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев заявил, что быстрая реакция украинских властей на теракт в Crocus City Hall — это попытка перестраховаться и отвести от себя подозрения в причастности к преступлению.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности спецслужб страны к теракту в Crocus City Hall.