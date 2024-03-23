23 марта 2024, 20:15
Украина решила отвести от себя подозрения в причастности к теракту в Crocus City Hall
Варфоломеев: быстрая реакция Украины на теракт — попытка перестраховаться
Украинская власть решила перестраховаться и отвести от себя подозрения в причастности к теракту в Crocus City Hall из-за страха жесткого ответа России. Об этом в интервью Lenta.ru заявил советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев.
По словам эксперта, этим объясняется быстрая реакция Киева на теракт.
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«Офис президента Украины перестраховывается, чтобы не обвинили украинскую власть в санкционировании такого бесчеловечного действия», — предположил он.
Он предположил, что в Украина боится жесткой ответной реакции России, если украинский след подтвердится.
«Наиболее адекватная версия — это то, что украинская сторона решила перестраховаться», — подчеркнул он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы не имеет отношения к теракту в Crocus City Hall.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что после теракта в Crocus City Hall причастные к нему лица собирались перейти российско-украинскую границу. Силовики подчеркнули, что у террористов были необходимые контакты на Украине. Свои действия они тщательно спланировали.
Президент России Владимир Путин в обращении к жителям страны подчеркнул, что украинская сторона, предварительно, готовила путь отхода для террористов, устроивших нападение в Crocus City Hall.
ФСБ
Россия
Владимир Путин
Украина
Стрельба в Crocus City Hall
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