Важное 22 марта 2024, 22:36 Украина не причастна к теракту в Crocus City Hall — Подоляк Подоляк: Украина не имеет отношения к теракту в Crocus City Hall Freepik

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Украина не имеет отношения к теракту в Crocus City Hall. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Мир обязан осудить теракт, который произошел в Crocus City Hall. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в министерство иностранных дел поступают звонки из разных стран мира. Их совершают обычные граждане, которые выражают свои соболезнования.

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Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.