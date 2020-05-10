Путин рассказал о попытках «неких сил» расколоть Россию в 2000-х

В 2000-е годы в России были группировки, которые планировали расколоть страну на части. В том числе и террористы, воевавшие на Кавказе. Но они — не единственные. Таких очагов было много по всей стране. Об этом заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Это было и на севере, это было на северо-западе, это было в центре, это было на Урале — да везде. В уставах так называемых или в конституциях различных республик, в 60% из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью РФ», — рассказал Путин.

По словам Путина, у террористов на Кавказе были все шансы реализовать свои планы, но у них не получилось это сделать.

Большое интервью с главой государства вышло в эфир на Дальний Восток, в центральной части страны его покажут в 22:00 по московскому времени. В нем он рассказал о своем отношении к движению «Бессмертный полк» и патриотизме россиян.

По сообщению «Вести.ru», интервью записали еще в сентябре 2019 года, во время визита Путина в Республику Дагестан. Тогда он посетил село Ботлих и пообщался с местными жителями, которые в 1999 году отразили атаку вторгшихся боевиков из Чечни.