«Не нужно никакой пропаганды». Путин пообещал провести «Бессмертный полк» в привычном формате шествия

«„Бессмертный полк“, говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», — сказал российский лидер.

По его словам, когда ситуация с пандемией наладится, шествие обязательно состоится — в привычном и более массовом формате.

Эфир программы прошел на дальневосточный регион. Жители центральной части страны увидят интервью в 22:00 по московскому времени. Ранее фрагмент передачи опубликовал ведущий Павел Зарубин на своей странице в Instagram. Там Владимир Путин раскритиковал «затхлый и квасной» патриотизм. Он заявил, что сейчас необходимо не только оборачиваться назад, но и смотреть в успешное будущее страны.

В этом году шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии заменили на онлайн-формат. Более трех миллионов человек приняли участие в акции.