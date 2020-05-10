    10 мая 2020, 15:09

    «Не нужно никакой пропаганды». Путин пообещал провести «Бессмертный полк» в привычном формате шествия

    Эля Данилюк

    Движение «Бессмертный полк» онлайн поддержали миллионы россиян, даже несмотря на режим самоизоляции. Это говорит о том, что народ помнит подвиг своих предков, а для этого пропаганда не нужна. Глава государства заявил об этом в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщило РИА «Новости».
    «Не нужно никакой пропаганды». Путин пообещал провести «Бессмертный полк» в привычном формате шествия

    «„Бессмертный полк“, говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», — сказал российский лидер.

    По его словам, когда ситуация с пандемией наладится, шествие обязательно состоится — в привычном и более массовом формате.

    Эфир программы прошел на дальневосточный регион. Жители центральной части страны увидят интервью в 22:00 по московскому времени. Ранее фрагмент передачи опубликовал ведущий Павел Зарубин на своей странице в Instagram. Там Владимир Путин раскритиковал «затхлый и квасной» патриотизм. Он заявил, что сейчас необходимо не только оборачиваться назад, но и смотреть в успешное будущее страны.

    В этом году шествие «Бессмертный полк» из-за пандемии заменили на онлайн-формат. Более трех миллионов человек приняли участие в акции.