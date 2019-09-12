Путин прибыл в Ботлих на годовщину вторжения боевиков в Дагестан

Путин посетил мемориал, который возвели в память о погибших во время различных боевых действий местных жителях. Он посвящен героям Великой Отечественной войны, жертвам в Афганистане, а также павшим во время вторжения боевиков в Дагестан в августе–сентябре 1999 года. Там президент России встретился с жителями села и ополченцами, с которыми пообщался и сфотографировался на память.

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Президент России последний раз посещал Ботлих в разгар военных действий в 1999 году. Вернуться в дагестанское село Путин пообещал во время прямой линии, которая прошла в июне. Тогда к нему обратился один из местных жителей, переживший трагедию тех лет. Он попросил президента утвердить закон, который бы приравнял права сражавшихся ополченцев к правам участников боевых действий. Кроме того, звонивший вспомнил, что в 1999 году Путин, во время своего визита, произнес тост за погибших и раненых, но не стал пить — он предложил поднять бокалы после разрешения конфликта.

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«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом. Потом — тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, — будут решены», — сказал президент тогда.

Во время прямой линии ботлихец спросил, когда же он поднимет этот бокал.

«Надеюсь, мы сможем сделать это вместе с вами», — ответил он.

Вторжение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. Справиться с ними и заставить отступить за границы республики удалось лишь 14 сентября.