Путин рассказал о маме и папе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в его семье всегда с уважением относились к стране, но без показного патриотизма. Глава государства рассказал об этом во время выступления на «Валдае», сообщило Ura.ru.

Путин заявил, что в его семье всегда с уважением относились к стране.

«Я вот сейчас свою семью вспомнил. Простые же люди были мои мама и папа», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что его родители никогда не говорили лозунгами.

«Но я хорошо помню, что в быту, обсуждая различные проблемы, они всегда с уважением относились к своей стране. И это не показной патриотизм», — заявил глава государства.

Путин также заявил, что Россия, как и все страны, ищет ответы на острые вопросы, но обладает преимуществом исторического опыта. Президент также указал, что революция не позволяет выйти из кризиса, а, наоборот, только усугубляет его. Глава государства заявил, что это показал 1917 год, когда развалилась великая империя, и история повторилась в 1991-м, когда распался СССР.

Глава страны также назвал чудовищным то, что внушают детям на Западе.