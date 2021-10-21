Путин назвал преимущество России в острых вопросах

Россия ищет ответы на острые вопросы, как и все страны, но обладает преимуществом исторического опыта. Об этом на полях Валдайского форума заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Россия сделает все возможное для совместной работы с другими странами, подчеркнул президент. По его словам, мировые проблемы становятся взрывоопасными, поэтому странам нужно работать вместе для их решения.

Путин также заявил, что Россия должна строить социальное государство.

Российский лидер также указал, что революция — не путь решения кризиса. Примеры истории позволяют утверждать, что это приводит только к усугублению кризиса, заявил он. Путин вспомнил революцию 1917 года, заявив, что она привела к распаду великой страны. Он сравнил это с развалом Советского Союза. По его словам, в 1991 году история повторилась, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых преобразований и «пала жертвой догматиков разного толка», передало РИА ФАН.

Путин в ходе выступления на Валдае также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя, написал RT.