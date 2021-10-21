Путин назвал чудовищным то, что внушают детям на Западе

В странах Запада, считающих себя флагманами прогресса, происходят процессы по уходу от традиционных понятий семьи и половой принадлежности, которые вызывают удивление. Об этом на Валдайском форуме заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

Глава государства заявил, что страны Запада, которые привыкли считать себя передовыми, занимаются «агрессивным вымарыванием» собственной истории.

Путин привел в пример попытки зарубежных стран уйти от таких понятий, как мама и папа. Все это воспринимается на Западе как прогресс, отметил президент.

Путин назвал чудовищным то, что на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой.

Российский лидер также назвал «болтовней» заявления о гуманистических началах Запада, когда даже в период пандемии сохраняются санкции для ряда стран. При этом многим государствам из-за наличия проблем сейчас становится не до борьбы за влияние, указал он. При этом президент РФ обратил внимание, что доминирование Запада в мировых делах ослабевает, передал RT.