Путин рассказал, кто является российской альтернативой Илону Маску

Об успехах главы SpaseX Илона Маска знают по всему миру, но в России есть свой ничем не уступающий специалист. Альтернативой американцу назвали программиста и предпринимателя Евгения Касперского.

Во время интервью ТАСС президента России Владимира Путина спросили, кого наша страна может предложить в качестве альтернативы известному Илону Маску.

«У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области [он] ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лета», — ответил глава государства.

Перед этим Путину рассказали о популярном выражении «Как тебе такое, Илон Маск?», которое уже давно гуляет по соцсетям. С ним президент оказался не знаком, но о деятельности самого главы SpaseX знает.

Евгений Касперский — российский программист и предприниматель. Он является одним из основателей и главой АО «Лаборатория Касперского». Его компания на международном уровне занимается обеспечением IT-безопасности. Организация продает свои технологии в 200 стран мира. В 2008 году Касперский стал лауреатом Государственной премии в области науки и технологий.