Илон Маск не дал шансов новейшему американскому истребителю F-35 против беспилотника

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что у самого современного американского истребителя F-35 «не будет шансов» против беспилотника. Маск заявил, что нужно создать альтернативу F-35.

«Конкурентом [F-35] должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — написал Илон Маск в Twitter.

Таким образом Илон Маск прокомментировал пост журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон. Она написала о том, что бизнесмен сказал о необходимости альтернативы для F-35, выступая на симпозиуме.

Как сообщило издание Defense News, на том же симпозиуме Илон Маск вообще заявил, что «эра истребителей миновала». По его мнению, в будущем лидирующую роль будут занимать беспилотные аппараты, которые управляются удаленно.

Истребитель F-35 поступил на вооружение в США в 2015 году. Этот самолет должен прослужить американским войскам, как минимум, до середины столетия. Создание нового истребителя обошлось США в 1,4 триллиона долларов. Это самый дорогой военный самолет в истории.