Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

Хакеры давно научились получать доступ к приватной информации пользователей через веб-камеры ноутбуков и смартфонов. Поэтому их действительно стоит закрывать или даже заклеивать куском пластыря. Но лучше, конечно, пользоваться надежным антивирусом.

Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова отметила, что от пластыря оптика камеры портится.

«Поэтому, если вы все же хотите физически закрыть камеру, то постарайтесь найти специальные наклейки, которые при необходимости нужно не отдирать, а можно просто сдвинуть в сторону», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

В случае со смартфоном это неудобно, поэтому следует обращать внимание на то, куда направлена камера. Однако подобные меры не решат проблемы с микрофоном. Заклеенная камера не защитит от записи голоса.

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — уточнила Наместникова.

В октябре 2019 года стало известно хакере, шантажировавшем калифорнийскую семью. Он взломал управлявшую домом умную камеру и угрожал похитить полуторагодовалого малыша.