Путин рассказал, как Запад использует украинцев

Страны Запада используют миллионы украинцев в качестве расходного материала в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова привело РИА «Новости».

По словам главы государства, коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели «либерального глобализма» нет альтернативы.

«А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, миром по-американски, миром для избранных, в котором права остальных попросту попираются», — сказал Путин.

В качестве примера своих слов он привел судьбы стран и народов Ближнего Востока и других регионов мира. При этом глава государства обратил внимание, что то же самое западные страны в настоящее время проделывают с украинцами.

Также Путин добавил, что попытки сдержать Россию обусловлены нежеланием давать ей развиваться необходимыми темпами на нужной ей основе традиционных ценностей. По мнению российского руководителя, это уже не сдерживание, а «борьба с Россией».

Ранее Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предугадать обстоятельства, которые приведут к ослаблению его глобального доминирования.

Кроме того, глава государства отметил, что у России в мире много единомышленников, которые думают так же, как она, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.