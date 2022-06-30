Коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предугадать обстоятельства, которые приведут к ослаблению его глобального доминирования. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ (СВР РФ).

Глава государства отметил, что приоритетом разведки является «стратегическое прогнозирование развития международных процессов».

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — заявил Путин, его слова привело РИА «Новости».

Западные политики не смогли проанализировать развитие ситуации и ослабление своего влияния на мировой арене, считает Путин.

Запад и ранее обвиняли в неразвитом стратегическом мышлении. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что этот навык западным политикам заменил волюнтаристский подход. Некоторые решения этих стран как нельзя лучше демонстрируют отрыв местных политиков от реальности.