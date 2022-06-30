«Думают как мы, но боятся». Путин раскрыл проблемы единомышленников России

У России в мире много единомышленников, которые думают так же, как она. Но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в штабе Службы внешней разведки (СВР).

«Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада. Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух», — сказал Путин.

Он отметил, что те страны, о которых он говорит, думают с Россией «примерно в одинаковом режиме».

«Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», — добавил он.