Путин рассказал, как улучшить благосостояние россиян

«Я взял последние данные по всем основным показателям. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Действительно, в последние годы снижение реальных доходов. И это очень плохо, и мы должны решать. Но решать с помощью роста производительности труда и ВВП. Все другое, в том числе раздача денег из резервных фондов, ни к чему не приведет», — заявил Путин.

При этом отметил, что положительные тенденции все же есть. По его словам, уровень зарплат за прошлый год «немного подрос». При этом увеличились и реальные доходы граждан в третьем квартале.

«Но этого недостаточно. Нужно уделить этому больше внимания», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что существует много вопросов по зарплатам в сферах здравоохранения и образования.

Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции высказался на тему домашнего насилия.