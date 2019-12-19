Путин назвал домашнее насилие признаком низкой культуры

Проект я не читал, но Матвиенко мне достаточно подробно рассказывала. Какое мое отношение? Смешанное. Силой не заставишь любить, первое. Раньше обращались в месткомы, парткомы, требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили, чаще всего мужчину. <...> Это признак очень низкой культуры, когда более сильная особь качает права с помощью кулаков Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что выступает против любого вида насилия, в том числе семейного. Особенно негативно он относится к тем случаям, когда жертвами становятся женщины и дети. Однако президент считает, что закон нужно спокойно обсудить всем обществом, и лишь потом принимать окончательное решение.

«Подавляющее большинство опрошенных, 70% с лишним, за этот закон. Я не очень понимаю, люди за закон или против насилия. Нужен ли этот закон? Давайте спокойнее это обсуждать в общественности, все должно пройти проверку», — заключил Путин.