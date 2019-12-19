Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Онлайн

Президент России Владимир Путин в 15-й раз проводит большую пресс-конференцию. На мероприятии вопрос главе государства могут задать представители всех СМИ: от крупнейших мировых до специализированных или небольших региональных. «360» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Пресс-конференция Владимира Путина проходит 19 декабря в Центре международной торговли в Москве. По традиции она начнется в 12:00 по московскому времени. Посмотреть пресс-конференцию Путина можно на YouTube-канале «360», а также в социальных сетях.

12:41 Ответ Путина на вопрос о запретах WADA: решения приняли еще на прошлой Олимпиаде, и сейчас наказывают за то же самое. Также наказания должны быть индивидуальными, ведь большинство российских спортсменов чистые.

12:39 Путин решил продолжить отвечать на предыдущий вопрос. На медицину выделят дополнительные деньги в виде 550 миллиардов рублей, средства пойдут на технику и транспорт. Предполагается построить или привести в порядок 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и где-то до 10 тысяч различного оборудования.

12:36 «Матч ТВ». Вопрос задает Ольга Богословская, ее интересует, как будет развиваться отечественный спорт в условиях запретов из-за допинга.

12:32 Вопрос от журналиста Ura.ru говорит, что в здравоохранении все преобразования косметические, зарплаты остаются низкими, очереди никуда не уходят, спрашивает, нужно ли вводить другую модель управления в медицине. Путин говорит, что можно увеличить тариф ОМС или внутри него что-то изменить. 70% идет на зарплату, поэтому если что-то менять, то денег не останется ни на что. Однако второй способ, если увеличить тариф, приведет к росту цен на товары и инфляции: «Увеличение зарплаты в таком случае будет съедено инфляцией» У Путина есть иное решение.

Источник фото: телеканал «360»

«Внутри существующей системы надо избавиться от несправедливой дифференциации (у главврача одна зарплата, у хирурга — другая), второе — нужно изменить базовую ставку. Также надо создать единый подход к стимулирующим выплатам (за количество выездов и принятых больных), кроме того, нельзя снижать надбавки за работу в особых условиях (ночные часы, выходные дни). Также с ростом экономики надо будет поднимать заработную плату в социальной сфере, в том числе и медицине», — говорит президент.

12:30 Путин рассказал, что созданы новые отрасли в энергетике и целые комплексы мирового класса на Дальнем Востоке и в Заполярье. В гидроэнергетике произошел значительный рывок вперед.

Поэтому те, кто считают, что мы живем на доставшихся нам от старых поколений ресурсов, глубоко заблуждаются Владимир Путин.

12:25 Вопрос от ТВЦ. Матвей Шестаков: «Очень часто в СМИ вам ставят в укор, что реальный сектор экономики построен на советском наследии. Что вы скажете на такую критику?» Путин ответил, что Россия пользуется советским достоянием и благодарна предкам за создание великой державы, однако привел примеры успехов современной РФ.

«Во-первых, 75% производственных мощностей перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. […] Сейчас Россия самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок — мы обошли и США и Канаду. 46% рост в сельхозпроизводстве», — сказал президент.

12:23 Нужно строить больше предприятий по переработке отходов, рассказывать, как они будут работать, какой от них вред. В России будут использовать для этого новейшие технологии, следить за этим будут общественные организации. «Если будем всем миром решать эту задачу, то мы ее решим», — сказал Путин.

Источник фото: телеканал «360»

12:21 Отвечая на вопрос о мусоре Путин говорит, что нужен диалог с людьми, уход от серых схем, также он говорит о прозрачности, которой не хватает, «нужно объяснять, чтобы было понятно, кто и за что платит».

«Но не хватает прямого общения с гражданами. Надо показывать — как будет развиваться, где будут перерабатываться эти отходы и мы точно должны избавиться от серых схем и криминала», — говорит Путин.

12:18 Кто-то выкрикнул с места. Это Виктор Смирнов из 47news. Его вопрос о мусорной реформе. Песков попросил так не делать, но Путин решил пойти на исключение и выслушал журналиста. Мужчина вызвал смех в зале своей просьбой. Он попросил 10-минутное интервью с президентом, пока тот идет до машины после пресс-конференции.

12:15 Второй вопрос с Камчатки. Журналистка пошутила про цены на билеты до региона, мол не поэтому ли Путин туда не летает. Он сказал, что у него вообще льготная категория.

Источник фото: телеканал «360»

12:09 Первый вопрос о климатических изменениях. Его задал журналист радиостанции «Маяк» поинтересовался мнением Путина на этот счет, а также спросил про Парижское соглашение. Президент говорит, что Россия не относится к числу самых крупных эмитентов по числу выбросов, на первом месте США и КНР, ЕС, затем уже Россия и далее Индия.

«Мы должны предпринять максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся. Для нашей страны этот процесс очень серьезным является, темпы роста температур у нас выше чем в среднем по планете в 2,5 раза», — сказал Путин.

12:08 Владимир Путин вышел в зал.

Источник фото: телеканал «360»

12:05 Каждая такая встреча Путина длилась минимум три часа. Самая короткая длилась 1 час 35 минут. Это была первая пресс-конференция в 2001 году.

11:57 Помочь президенту смогут музыкальные инструменты, так решили представители некоторых СМИ. Журналисты ГТРК «Мордовия» принесли на пресс-конференцию специальную трубу, которая помогает решать проблемы. «360» протестировал звучание.

11:52. Президенту на пресс-конференции могут задать самые разные вопросы. Например, в прошлом году Путин рассказал про реализацию национальных проектов, отношения с западными державами, но также поговорил и о личном. Один из журналистов поинтересовался семейным положением президента.

«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Ну ладно. Будем считать, что на вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное», — отшутился Путин.

11:48. Корреспондент муниципального телевидения Волгограда Александра Агафонова принесла на пресс-конференцию экзоскелет, который разработали в их городе. Она намерена предложить главе государства создать центр по производству таких устройств в Волгограде.

11:45. Пресс-конференция традиционно проходит в конце года. Она начинается с небольшого отчета Путина о социально-экономической ситуации в стране. Так что мероприятие можно назвать подведением итогов года.

11:41. В зал начали пускать журналистов. Как сообщили в Кремле, на пресс-конференцию аккредитовались 1895 представителей СМИ.

11:37. До пресс-конференции осталось чуть менее получаса. И журналисты уже в сборе. Как обычно, для привлечения внимания многие решили одеться необычно. Самые интересные наряды в галерее «360».

11:35 В 2019 году пресс-конференция немного изменила правила. Раньше журналисты старались привлечь внимание президента громоздкими конструкциями: плакатами или игрушками. В этот раз Кремль ограничил размер плакатов до формата А3 (297×420 миллиметров). Ранее в администрации президента говорили, что большие конструкции мешают работе видеооператоров и фотографов.

11:30 Пока не известно, сколько продлится пресс-конференция президента. Телеканалы традиционно заложили на нее три часа в сетке вещания, однако в среднем мероприятие длится четыре часа. Прошлогодняя встреча с журналистами продлилась три часа 43 минуты. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда президент общался с журналистами почти пять часов.