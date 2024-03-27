Власть 27 марта 2024, 19:37 Путин рассказал, как изменил свой график после теракта в Crocus City Hall Путин скорректировал график после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин после теракта в Crocus City Hall скорректировал свой график и перенес поездку в Торжок. Об этом он рассказал на встрече с работниками культуры в Тверской области.

«У нас 25 числа День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве мы сдвинули все мероприятия подобного рода», — отметил он.

Реклама

По словам Путина, культура создает духовный каркас народа и играет важную роль в такие переломные моменты.

Ранее глава государства заявил, что для преодоления последствий теракта в Crocus City Hall россияне должны ориентироваться на ценности гуманизма, помогающие сохранить решимость и силу.

Также он призвал сотрудников Генпрокуратуры провести качественную работу, когда дело организаторов теракта в Crocus City Hall дойдет до суда.