Власть 26 марта 2024, 17:46 Путин призвал россиян к сплочению после теракта в Crocus City Hall Путин: для преодоления последствий теракта в Crocus City Hall важно сплочение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянам для преодоления последствий жестокого теракта в Crocus City Hall важно ориентироваться на ценности гуманизма. Они помогают в сохранении решимости, силы и объединяют людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на вручении премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год.

Глава государства подчеркнул, что в тяжелое время значение культуры и ценностей, которые она несет, существенно возрастает.

«Крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплоченными», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что колоссальную роль для сохранения всех этих ценностей играют деятели культуры, чье творчество влияет на настроения людей, укрепляет патриотические чувства, дополняет и сохраняет традиции, а также помогает в воспитании нового поколения.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал сотрудников ведомства провести качественную работу, когда дело организаторов теракта в Crocus City Hall дойдет до суда. Он подчеркнул, что нападавшие не должны уйти от ответственности и понести наказание в соответствии с законом.