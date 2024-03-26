Власть 26 марта 2024, 13:59 Путин рассказал о ходе расследования теракта в Crocus City Hall Путин заявил, что следователи установят все детали теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Ведущие расследование уголовного дела о теракте в Crocus City Hall криминалисты установят все детали преступления и роль каждого из участников нападения. Об этом на открытии коллегии Генеральной прокуратуры заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что непосредственные исполнители массового убийства в концертном зале уже находятся в следственном изоляторе по решению суда.

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«Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что рассчитывает на не менее качественную работу прокуроров в ходе судебного разбирательства. Он подчеркнул, что государственные обвинители должны сделать все, чтобы исполнители теракта понесли серьезное наказание.

Обвинение в теракте в Crocus City Hall, где погибли 139 человек, предъявили четырем уроженцам Таджикистана: Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Рачабализоде Саидакрами Муродали. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил их под стражу на два месяца.