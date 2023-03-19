Власть 19 марта 2023, 07:53 Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону Президент Путин провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передало РИА «Новости».

О текущей обстановке главе государства доложили начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и другие командующие.

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Ранее российский лидер совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он прилетел в город на вертолете, затем пересел на автомобиль и проехал по нескольким улицам. В числе памятных мест, которые посетил президент: береговая линия Мариуполя и театр.

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Российский лидер встретился с местными жителями и зашел в гости к одной из семей.

В годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин прибыл в Севастополь.