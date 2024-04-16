Власть 16 апреля 2024, 16:19 Путин проведет совещание с правительством 17 апреля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства 17 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет в режиме видеоконференции и будет посвящена внедрению отечественного программного обеспечения в разных секторах экономики и рассмотрению «ряда текущих вопросов». Доклады представят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В ряде рабочих встреч, которые предстоят президенту в течение недели, акцент будет делаться на работу с российскими регионами. Кроме того, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными представителями Совбеза России.

Во вторник, 16 апреля, Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой и созвонился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.