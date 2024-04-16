16 апреля 2024, 15:49
Путин созвонился с президентом Ирана
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ирана Раиси
Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обстановкой в ближневосточном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Во время беседы Путин выразил надежду, что Иран и Израиль проявят сдержанность и не допустят эскалации конфликта. Раиси заявил, что иранскому руководству пришлось ответить на действия Израиля. Он также указал на незаинтересованность Ирана в дальнейшей эскалации.
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Оба президента во время переговоров подтвердили, что причиной обострения конфликта стал палестино-израильский вопрос.
«В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса», — указали в пресс-службе.
Ранее телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. По информации издания, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.
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