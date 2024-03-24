Власть 24 марта 2024, 13:29 Путин проведет совещание с членами Совбеза по теме теракта в Подмосковье РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза по теме теракта в Подмосковье. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». Мероприятие состоится на следующей неделе, дата не уточняется.

«На следующей неделе Путин продолжит контролировать ход расследования теракта и процесс оказания помощи пострадавшим. В графике Путина — совещание с членами Совета безопасности», — говорится в заявлении.

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Помимо этого, глава государства проведет «экономическое совещание» и, предположительно, совершит визит в один из регионов страны.

Накануне, 23 марта, президент обратился к россиянам в связи с терактом в Crocus City Hall. Он назвал случившееся «подготовленным и организованным массовым убийством» и «показательной казнью» и заверил, что после задержания 11 подозреваемых, среди которых четверо исполнителей преступления, ФСБ продолжает работать над вскрытием пособнической базы террористов. Никто из причастных к атаке не останется безнаказанным.