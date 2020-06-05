Путин проведет совещание по разливу топлива под Норильском. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин проведет совещание по ликвидации разлива топлива под Норильском. О достигнутых успехах и дальнейших планах расскажет глава МЧС Евгений Зиничев.

Разгерметизация бака и последующий разлив топлива произошли на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая. В место разлива, кроме того, въехал автомобиль, из-за чего на станции началось возгорание.

Из-за происшествия в грунт и воду попали около 20 тысяч кубометров топлива. Экологи объявили, что загрязнены оказались реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

В МЧС ранее объявили, что нашли способ сбора топлива. Его удалось локализовать, пока что собрали около 200 тонн нефтепродуктов.

Расследование происшествия по поручению президента передали в центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено четыре уголовных дела. Арестован начальник цеха ТЭЦ.