Важное 16 апреля 2024, 12:39 Путин проведет международный телефонный разговор 16 апреля Песков: Путин 16 апреля проведет международный телефонный разговор РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 16 апреля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Заранее не буду анонсировать», — указал официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что по итогам переговоров проинформирует журналистов.

Недавно Путин во время встречи в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко решил позвонить оленеводу из Ямало-Ненецкого автономного округа Енксе Пяку. В пятницу, 12 апреля, мужчина со своей супругой отметили 50-ю годовщину свадьбы. Путин поздравил Пяка с золотой свадьбой. Мужчина не узнал президента России во время разговора. Только спустя время он понял, что действительно беседовал с главой государства.

Семья Пяк — потомственные оленеводы, проживающие на территории ЯНАО.