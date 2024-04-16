16 апреля 2024, 12:39
Путин проведет международный телефонный разговор 16 апреля
Песков: Путин 16 апреля проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин 16 апреля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«В середине дня мы ожидаем международный телефонный разговор. Заранее не буду анонсировать», — указал официальный представитель Кремля.
Реклама
Песков добавил, что по итогам переговоров проинформирует журналистов.
Недавно Путин во время встречи в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко решил позвонить оленеводу из Ямало-Ненецкого автономного округа Енксе Пяку. В пятницу, 12 апреля, мужчина со своей супругой отметили 50-ю годовщину свадьбы. Путин поздравил Пяка с золотой свадьбой. Мужчина не узнал президента России во время разговора. Только спустя время он понял, что действительно беседовал с главой государства.
Семья Пяк — потомственные оленеводы, проживающие на территории ЯНАО.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама